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Balıkesir Valisi Bandırma'da Askeri ve Mülki Birimleri Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi Bandırma'da Askeri ve Mülki Birimleri Ziyaret Etti
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'da 6. Ana Jet Üs Komutanlığı, Jandarma İHA Filo Komutanlığı ve Kaymakamlığı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, yeni Kaymakam Recep Öztürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında 6. Ana Jet Üs Komutanlığı, Bandırma Jandarma İnsansız Hava Araçları (İHA) Filo Komutanlığı ve Bandırma Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, 6. Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever ile bir araya geldi. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ardından Bandırma Jandarma İnsansız Hava Araçları (İHA) Filo Komutanlığı'na geçen Ustaoğlu, burada yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı.

Programının son bölümünde Bandırma Kaymakamlığı'na geçen Vali Ustaoğlu, 13 Temmuz 2026 tarihinde görevine başlayan Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk ile bir araya geldi. Ustaoğlu, Kaymakam Öztürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bandırma ilçemizde çeşitli temaslarda bulunduk. Öncelikle 6. Ana Jet Üs Komutanlığımızı ve Bandırma Jandarma İnsansız Hava Araçları Filo Komutanlığımızı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ardından Bandırma Kaymakamlığımızı ziyaret ederek görevine yeni başlayan Kaymakamımız Recep Öztürk'e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İlçemizde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bandırma'mızın gelişimi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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