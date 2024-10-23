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Bingöl Valisi Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Üs Bölgesini Ziyaret Etti
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesindeki 1.670 metre rakımlı Şehit Üsteğmen Serkan Gencer Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Usta, güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve personelin çalışma koşullarını değerlendirdi. Güvenlik güçlerinin zorlu şartlar altındaki gayretlerinin önemine vurgu yapılarak başarı dileklerinde bulunuldu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bin 670 metre rakımda bulunan üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesinde bin 670 metre rakımda bulunan Şehit Üsteğmen Serkan Gencer Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Usta, üs bölgesinde görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme aldı. Yapılan sunumlar ve incelemelerin ardından, bölgede alınan güvenlik tedbirleri, yürütülen operasyonlar ve personelin çalışma koşulları hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Usta'ya, Kaymakam Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Vali Usta, "Güvenlik güçlerimizin bu zorlu şartlar altında ülkemizin barış ve güvenliği için gösterdiği gayret, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakamı Muhammet Güzel ise, "Bölgenin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz değerli personelimizin azmi ve kararlılığı, ilçemizin huzuru ve güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Sizlerin bu kutsal görevi yerine getirme gayreti, milletimizin güvenliğini teminat altına almaktadır. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Üs bölgesinin ziyaret edilmesi ve yapılan incelemelerin ardından ziyaret programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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