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Vali Usta, 33 er şehitler anıtında incelemelerde bulundu

Vali Usta, 33 er şehitler anıtında incelemelerde bulundu
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 33 er şehitler anıtında incelemelerde bulundu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 33 er şehitler anıtında incelemelerde bulundu.

Vali Usta, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 33 er anısına yapılan anıtın bulunduğu alana ziyaret gerçekleştirdi. Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın kendileri için en kutsal sorumluluk olduğunu belirten Vali Usta, 33 er şehitler anıtında planladıkları çevre düzenlemesi, aydınlatma ve yenileme çalışmalarıyla ilgili detaylı incelemelerde bulunduklarını söyledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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