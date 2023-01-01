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Vali Ünlü'den yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Yerel Haberler

Vali Ünlü'den yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni yılın ilk bebekleri Zeynep Asel Eşgünoğlu ve Ahsen Sümeyye Erdoğan'ı ziyaret ederek hediyelerini verdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni yılın ilk bebekleri Zeynep Asel Eşgünoğlu ve Ahsen Sümeyye Erdoğan'ı ziyaret ederek hediyelerini verdi.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yılın ilk bebekleri olan Zeynep Asel Eşgünoğlu ve Ahsen Sümeyye Erdoğan'ı ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü aileleri tebrik ederek bebeklere hediyelerini taktı. Burada sağlık personellerini de ziyaret eden Vali Ünlü, verdiği yeni yıl mesajında "Dilerim, umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Yılbaşı gecesi görevi başında bulunan kamu görevlilerini de ziyaret eden Vali Ünlü, görevli personellerin yeni yılını kutlayarak hayırlı mesailer diledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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