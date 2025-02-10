Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu ve askeri bölgeyi inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye- Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu ve askeri bölgeyi inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde bulunan Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu'na ziyaret etti. Askeri sahayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı. Gece gündüz demeden görev yapan Mehmetçiğe başarılar dileyerek Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu söyledi. - KIRKLARELİ