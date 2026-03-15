Vali Tavlı polis uygulama noktasında emniyet personeliyle iftar yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, iftarlarını polis uygulama noktasında görev yapan emniyet personeliyle birlikte yaptı.

Ordu yolu polis uygulama noktasını ziyaret eden Vali Tavlı ve İl Emniyet Müdürü Arıbaş, görev başındaki polislerle bir araya geldi. Program kapsamında oruçlarını emniyet personeliyle birlikte açan Vali Tavlı ve Emniyet Müdürü Arıbaş, polislerle sohbet etti. Vali Tavlı, Samsun'un huzuru, esenliği ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Tavlı, polislerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

