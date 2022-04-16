Vali Taşbilek yetim çocuklarla iftar yaptı, bowling oynadı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de, Gümüşhane Valiliği tarafından, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, her ramazan ayının 15'inci gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü nedeniyle, Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesinde bulunan yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Yetim çocuklar için düzenlenen programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, iftarların en güzelini yaşattıklarını ifade ettiği yetim çocuklara teşekkür etti.

"Dünyanın en güzel çiçekleriyle, gülleriyle birlikte iftar yapıyoruz"

İftar yemeğinin ardından konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Ramazanın 15'inci günündeyiz. 14 günlük iftarımızı geçirdik, bugün bizim için buradaki büyüklerimiz için de aynı duyguları hissettiğini düşünüyorum, en güzel iftarımız ve en kıymetli iftarımız. Çünkü dünyanın en güzel çiçekleriyle, gülleriyle birlikte iftar yapıyoruz. Hepinizi iftarı kabul olsun, devletimizin bütün büyüklerinin buradaki evlatlarımıza selamları var, sevgileri, muhabbetleri var bunun bilinmesini istiyorum. Bütün evlatlarımızla Gümüşhane'deki hem buranın evlatları ve hem de bize misafir olan başka ülkelerden evlatlarımızla beraberiz. Tekrar ifade ediyorum, bu iftar bizim için iftarların en güzelini yaşattığın için bütün evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Taşbilek daha sonra yetim çocuklarla birlikte bowling oynadı. - GÜMÜŞHANE