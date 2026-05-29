Haberler

Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer bayramda çocuklar ve hastalarla bir araya geldi

Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer bayramda çocuklar ve hastalarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Kurban Bayramı'nda Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuklar, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kurban Bayramı kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Sözer çifti, onların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Samimi ve neşeli görüntülerin oluştuğu buluşmada çocuklarla sohbet eden Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, çocukların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.

Programın ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen Sözer çifti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sözer çifti, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bayram mesaisini sürdüren sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, fedakarca görev yapan sağlık personeline teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sözer, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, hastalarımızın duaları ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bizler için çok kıymetlidir. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmza an meselesi! İşte yeni takımı
NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Rus İHA'sı NATO toprağını vurdu, ittifaktan jet yanıt geldi
Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu

Yaz gelmeyecek gibi! İki ili afet vurdu
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı