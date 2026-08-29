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Bilecik Valisi Sözer, Vatandaşlarla Çay Eşliğinde Buluştu

Bilecik Valisi Sözer, Vatandaşlarla Çay Eşliğinde Buluştu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bir kahvehanede çay eşliğinde sohbet etti. Talep ve önerileri dinleyen Sözer, vatandaşlarla doğrudan iletişime önem verdiğini ve Bilecik'in farklı noktalarında buluşmalara devam edeceğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Vali Sözer, daha sonra bir kahvehaneye geçerek vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Sözer, iletilen konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiklerini belirten Vali Sözer, Bilecik'in farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Bilecik'imizin her noktasında hemşerilerimizle buluşmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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