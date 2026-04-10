Vali Sözer, Polis Haftası dolayısıyla teşkilat mensuplarını kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'İnci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla teşkilat mensuplarını kabul etti.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil ile beraberindeki teşkilat mensupları ve polis adayları, Vali Faik Oktay Sözer tarafından kabul edildi. Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişi, kamu düzeninin sağlanmasındaki etkin rolü ve toplum huzuruna sunduğu katkılar ele alındı. Vali Sözer, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan emniyet teşkilatının çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sözer, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, görevleri başında şehit olan kahraman polisleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

