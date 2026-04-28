Vali Sözer, Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, orman yangınları açısından riskli illerin valilerinin katılımıyla Ankara Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınan ve alınması planlanan tedbirler, kurumlar arası koordinasyon, hava ve kara unsurlarının etkin kullanımı ile yangınlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca geçen yılın saha tecrübeleri değerlendirilerek, teknolojik imkanların kullanımı ve erken müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik planlamalar da gözden geçirildi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha vurgulandı.

Vali Faik Oktay Sözer ise yaptığı değerlendirmede, "Orman yangınlarıyla mücadelede hazırlık, koordinasyon ve hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması hayati önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

