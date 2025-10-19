Vali Sözer, Jandarma Personeli ile Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki jandarma personeliyle buluştu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı tarafından il genelinde yürütülen asayiş faaliyetleri, trafik denetimleri ve suçla mücadele çalışmaları hakkında Vali Sözer'e bilgi verildi. Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Vali Sözer, güvenlik güçlerinin vatanın huzuru ve milletin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK