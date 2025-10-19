Haberler

Vali Sözer, Jandarma Personeli ile Buluştu

Vali Sözer, Jandarma Personeli ile Buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, asayiş faaliyetleri ve suçla mücadele konusunda bilgi aldı. Jandarma personelinin özverisini vurgulayan Vali Sözer, onlara teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki jandarma personeliyle buluştu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı tarafından il genelinde yürütülen asayiş faaliyetleri, trafik denetimleri ve suçla mücadele çalışmaları hakkında Vali Sözer'e bilgi verildi. Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Vali Sözer, güvenlik güçlerinin vatanın huzuru ve milletin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
