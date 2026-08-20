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Bilecik Valisi Sözer Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Sözer Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi, vatandaşlarla da sohbet etti. Sözer, sahada olmanın önemine vurgu yaparak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti ve iletilen konuların ilgili kurumlarca değerlendirileceğini ifade etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Esnafın talep ve önerilerini de dinleyen Sözer, iletilen konuların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceğini belirtti. Kent merkezindeki temasları sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların görüş, talep ve beklentilerini doğrudan dinledi.

Vatandaşlarla sahada bir araya gelmenin önemine dikkat çeken Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti. Esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve samimi karşılamaları için teşekkür eden Vali Sözer, "Bilecik'te vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye, esnafımızın ve hemşerilerimizin taleplerini yerinde dinlemeye önem veriyoruz. Bizim için sahada olmak, vatandaşımızın sesini doğrudan duymak büyük önem taşıyor. İlimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek Bilecik'imizin her alanda daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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