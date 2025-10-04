Vali Sözer, 96 Yaşındaki Fatma Teyze ile Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte gerçekleştirdiği hane buluşmaları kapsamında 96 yaşındaki Fatma teyze ile bir araya geldi.

Vali Sözer, Dereşemsettin Köyü'nde tek başına yaşayan 96 yaşındaki Fatma Buldu'yu evinde ziyaret ederek geçmişten bugüne uzanan hatıralarını dinledi ve kendisiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ulusoy Ailesi'nin evine misafir olan Vali Sözer, aile fertlerinin durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Hane buluşmaları kapsamında vatandaşların taleplerini ve yaşam koşullarını yakından görme imkanı bulduğunu, Fatma Buldu'ya sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini, torununa teşekkür ettiğini, Ulusoy Ailesi'ne ise sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ilettiğini, devletin ise her daim vatandaşının yanında olduğunu" dedi. - BİLECİK