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Vali Şimşek’ten din görevlilerine başarı belgesi

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Vali Şimşek’ten din görevlilerine başarı belgesi
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Sivas İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen eylül ayı toplantısı, İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sivas İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen eylül ayı toplantısı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, İl Müftüsü Hasan Limon din görevlilerine hitap etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Limon, din eğitimi ve din hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik hedef ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cami görevlilerine sabah, Kur'an kursu öğreticilerine ise öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda; din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantının sonunda, vekaletle kurban organizasyonunda gösterdikleri gayret ve katkılarından dolayı din görevlilerine teşekkür eden İl Müftüsü Hasan Limon, Sivas'ın kurban bağışlarındaki artış oranı bakımından Türkiye genelinde birinci olmasında emeği geçen personele teşekkür etti.

Programda Limon, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verilen başarı belgelerini de din görevlilerine takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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