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Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

Vali Ömer Seymenoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan görev yapan gazilerle bir araya geldi.

Vali Ömer Seymenoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan görev yapan gazilerle bir araya geldi.

Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden gazileri makamında ağırlayan Vali Seymenoğlu gazilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü ve Şehitler Günü haftasında kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için canınız pahasını görev yaptınız. Ay yıldızlı al bayrağımız, başta şehitlerimizin olmak üzere gazilerimizin cesaretleri sayesinde göklerde gururla dalgalanmaktadır" dedi.

Gazilerle gerçekleşen uzun sohbetin ardından Vali Seymenoğlu konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Ömer Seymenoğlu, 18 mart, Yerel, Haberler

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