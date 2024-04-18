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Vali Selçuk Aslan, İl Genel Meclis Üyelerini Tebrik Etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek 'İyi niyet içerisinde Düzce'mize, halkımıza hizmet etmeyi Rabbım bizlere nasip etsin' dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek "İyi niyet içerisinde Düzce'mize, halkımıza hizmet etmeyi Rabbım bizlere nasip etsin" dedi.

Vali Selçuk Aslan, 31 Martta gerçekleştirilen seçimde halkın teveccühüyle seçilen İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Seçilen üyeleri tebrik eden Vali Selçuk Aslan, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Düzce'de huzurlu bir seçim atmosferi içerisinde, demokratik bir şekilde tamamlandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Milletimizin iradesi ile yetki aldınız. Düzce İl Özel İdaresinin genel karar organı olarak İl Genel Meclisimizde 2024-2029 döneminin görev alacaksınız. Görevinizin sizlere, ailelerinize ve Düzce'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' der büyüklerimiz. İnşallah uyum içerisinde, iyi niyet içerisinde Düzce'mize, halkımıza hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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