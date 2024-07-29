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Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS'te başarı elde eden öğrenciyi tebrik etti

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Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 158'incisi olan Nisa Sude Kıyak'ı tebrik etti. Kıyak, Bilecik'in Vezirhan beldesinde yaşamaktadır. Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, başarılı öğrenciyi ziyaret etti ve hediyesini takdim etti.

Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 158'incisi olan Nisa Sude Kıyak'ı tebrik etti.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde yaşayan Nisa Sude Kıyak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 158'incisi olarak büyük bir başarı elde etti. Nisa'nın başarısına kayıtsız kalmayan Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ziyaret etti.

Nazlı Aygöl, başarılı öğrenciyi tebrik ederek hediyesini takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vezirhan Bilecik Türkiye Eğitim Yerel Güncel Haberler

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