Malatya'da Güvenlik Verileri Açıklandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 2025 yılında gerçekleştirilen asayiş, terör, düzensiz göç, narkotik ve organize suç operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı. Yavuz, "Malatyalı hemşerilerimizin hem de aziz milletimizin 2026 yılını içtenlikle kutluyor, sağlık, başarı ve huzur dileklerimi paylaşıyorum." dedi.

Vali Yavuz, valilik binasında düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılına ait güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de katıldı.

Vali Yavuz, Malatya'da hemşerilerin huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ile 2024–2025 yılı kıyaslamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılı içerisinde 85 terör operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, "Bu operasyonlarda 105 zanlı gözaltına alınmış, 22 zanlı tutuklanmış, 23 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılına kıyasla operasyon sayısında yüzde 24, gözaltı sayısında yüzde 32, tutuklu sayısında yüzde 65 ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısında yüzde 69 oranında azalma meydana gelmiştir" dedi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı

2025 yılı içerisinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik 48 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yavuz, "75 organizatör yakalanmış, 14 organizatör tutuklanmış, 16 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Düzensiz göçmenler yakalanmıştır. Operasyon sayısında yüzde 11 oranında, tutuklamalarda yüzde 14 oranında azalma meydana gelmiştir. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma oranlarında ise yüzde 22 oranında bir düşüş yaşanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Narkotik suçlar

Vali Yavuz, 2025 yılı boyunca narkotik suçlarla mücadeleye ilişkin şu verileri paylaştı:

"2025 yılı içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2 bin 374 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 866 zanlı gözaltına alınmış, 525 zanlı tutuklanmış, 173 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda; 30 bin 907 gram metamfetamin, 471 bin 793 gram sentetik ecza, 12 bin 728 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 262 adet ekstazi hap ve 68 bin 556 gram esrar ele geçirilmiştir. Ayrıca 22 bin 383 gram skunk maddesi yakalanmıştır.

2024 ve 2025 yıllarında, sahada baskılama ve arzın engellenmesine yönelik olarak Valimizin koordinasyonunda; emniyet, jandarma, istihbarat ve narkotik birimlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde olay ve operasyon sayısında yüzde 30 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu konu, Valiliğimizin ve İçişleri Bakanlığımızın üzerinde özellikle durduğu en önemli suç başlıklarından biridir."

Organize suçlar

2025 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında 22 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Yavuz, "120 zanlı gözaltına alınmış, 69 zanlı tutuklanmış, 24 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılında ise 28 operasyon gerçekleştirilmiş, 94 zanlı gözaltına alınmış, 29 zanlı tutuklanmıştır. Buna göre 2024–2025 kıyaslamasında operasyon sayısında yüzde 21 azalma yaşanırken, gözaltı sayısında yüzde 27, tutuklama sayısında ise yüzde 137 oranında artış meydana gelmiştir" dedi.

Kaçakçılık suçları

Vali Yavuz, kaçakçılıkla ilgili şu bilgileri verdi:

"2025 yılı içerisinde 207 operasyon gerçekleştirilmiş, 273 zanlı gözaltına alınmış, 5 zanlı tutuklanmış, 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu alandaki etkin mücadelemiz sayesinde operasyon sayısında yüzde 8, gözaltı sayısında ise yüzde 1 oranında azalma meydana gelmiştir."

Asayiş suçları

Asayiş suçlarında azalma olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"2025 yılı içerisinde 24 bin 830 asayiş olayı meydana gelmiş, 2 bin 511 zanlı gözaltına alınmış, 758 zanlı tutuklanmıştır. 2024 yılı içerisinde ise 28 bin 358 asayiş olayı meydana gelmiştir. 2024 ve 2025 yılları kıyaslandığında asayiş olaylarında yüzde 12, gözaltı sayısında yüzde 22, tutuklu sayısında ise yüzde 13 oranında azalma yaşanmıştır."

Trafik denetimleri ve kazalar

Son olarak Vali Yavuz, trafik olaylarıyla ilgili verileri paylaştı:

"İlimizde tescilli araç sayısı bugün itibarıyla 249 bin 762'ye ulaşmış ve yüzde 6,5 oranında artış göstermiştir. Özellikle tescilli motosiklet sayısında yüzde 17,4 oranında artış meydana gelmiştir.

Trafik denetimlerine özel önem veriyoruz. Kontrol edilen araç sayısında yüzde 7,9 oranında artış sağlanmıştır. Cezai işlem uygulanan araç sayısında yüzde 11,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Denetlenen okul servisi sayısını yüzde 32,4 oranında artırdık. Cezai işlem uygulanan okul servisi sayısında da geçen yıla kıyasla yüzde 13 artış sağlanmıştır.

Trafik kazalarına baktığımızda; ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında 2024–2025 kıyaslamasında yüzde 2,4 oranında artış meydana gelmiştir. Ölümlü kaza sayısında yüzde 3,5 oranında artış yaşanmıştır. Yaralanmalı kaza sayısında yüzde 2,5 oranında düşüş meydana gelmiştir. Kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısında ise yüzde 2,8 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu sevindiricidir ancak yeterli değildir."