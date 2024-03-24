Üye Girişi
Haberler

Vali Şahin: Çocuklarımızı kahramanlarımızın destanlarını anlatarak büyütmeliyiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığınca şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı iftar programında konuşan Vali Şahin, "Çocuklarımızı kahramanlarımızın destanlarını anlatarak büyütmeliyiz" dedi.

Orduevinde düzenlenen iftar programına Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile birlikte; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3.Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Kom. Alb. Mehmet Kayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Deniz Kuvvetleri Komutanı Dz. Alb. Volkan Kamışoğlu, İl Hava Meydan Komutanı Vekili Hv. Svn. Yb. Mustafa Acer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, şehit aileleri ve gaziler katılım sağladı.

Vali Hulusi Şahin programda yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, "Onların varlıkları ve metanetleri, insanın milletine olan güvenini tazeliyor. Geleceğe umutla bakabilmek için gereken manevi gücü bizlere veriyor" dedi.

"Kahramanlarımızı asla unutmayacağız"

Nesilleri kahramanların destanlarıyla büyütmenin önemine de dikkat çeken Vali Şahin, "Bizler toplum olarak büyük kahramanlar yetiştirmiş bir toplumuz. O yüzden kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Evlatlarımızı şehit eden hainleri de unutmayacağız. Bize ihanet eden ve çoğu da bizim içimizden çıkan nasipsizleri asla unutmayacağız. Unutmayalım ki çocuklarımız aynı ihanete, aynı tuzağa bir kere daha düşmesinler. Eğer bu coğrafyada hür ve müreffeh bir şekilde yaşamak istiyorsak kahramanlarımızı unutmamalı; çocuklarımızı, kahramanlarımızın destanlarını anlatarak büyütmeliyiz. Hainleri de unutmamalı ve ülkemiz üzerindeki tertipleri boşa çıkaracak aklı, izanı ve irfanı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına ve iftar sofrasını teşrif eden katılımcılara teşekkür eden Vali Şahin, yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Piyade Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kocaeli Kartepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Kartepe adayı İbrahim Ergin kimdir? DEM Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Körfez adayı Seracettin Başboğa kimdir? DEM Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Karamürsel adayı Yılmaz Tunç kimdir? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Fırat Can kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Sarız adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Melikgazi adayı Hasan Ekici kimdir? DEM Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Kocasinan adayı Yakup Kaya kimdir? DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir?
title