3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığınca şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı iftar programında konuşan Vali Şahin, "Çocuklarımızı kahramanlarımızın destanlarını anlatarak büyütmeliyiz" dedi.

Orduevinde düzenlenen iftar programına Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile birlikte; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3.Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Kom. Alb. Mehmet Kayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Deniz Kuvvetleri Komutanı Dz. Alb. Volkan Kamışoğlu, İl Hava Meydan Komutanı Vekili Hv. Svn. Yb. Mustafa Acer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, şehit aileleri ve gaziler katılım sağladı.

Vali Hulusi Şahin programda yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, "Onların varlıkları ve metanetleri, insanın milletine olan güvenini tazeliyor. Geleceğe umutla bakabilmek için gereken manevi gücü bizlere veriyor" dedi.

"Kahramanlarımızı asla unutmayacağız"

Nesilleri kahramanların destanlarıyla büyütmenin önemine de dikkat çeken Vali Şahin, "Bizler toplum olarak büyük kahramanlar yetiştirmiş bir toplumuz. O yüzden kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Evlatlarımızı şehit eden hainleri de unutmayacağız. Bize ihanet eden ve çoğu da bizim içimizden çıkan nasipsizleri asla unutmayacağız. Unutmayalım ki çocuklarımız aynı ihanete, aynı tuzağa bir kere daha düşmesinler. Eğer bu coğrafyada hür ve müreffeh bir şekilde yaşamak istiyorsak kahramanlarımızı unutmamalı; çocuklarımızı, kahramanlarımızın destanlarını anlatarak büyütmeliyiz. Hainleri de unutmamalı ve ülkemiz üzerindeki tertipleri boşa çıkaracak aklı, izanı ve irfanı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına ve iftar sofrasını teşrif eden katılımcılara teşekkür eden Vali Şahin, yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. - ANTALYA