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Mersin Valisi Pehlivan, Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini Ziyaret Etti

Mersin Valisi Pehlivan, Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini Ziyaret Etti
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini ziyaret ederek müze hakkında bilgiler aldı. 2010 yılında açılan müze, Mersin'in kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtıyor ve kentin eğitim tarihine katkıda bulunuyor. Vali Pehlivan'a ziyaretinde Mersin Üniversitesi Rektörü, Akdeniz Kaymakamı ve İl Müftüsü gibi isimler eşlik etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Mustafa Erim tarafından kurulan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Özel Müze' yetki belgesi verilen, 4 Eylül 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hizmete açılmış olan müze hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Mersin Kent Tarihi Müzesi, 170 yıllık sivil mimarı örneği olarak Mustafa Erim tarafından restorasyonu ve teşhiri yapılıp, kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırıldı. Mersin Kent Tarihi Müzesi; geleneksel mimarisi, ihtisas kitaplığı, Mersin'de yaşayan, yetişen ve iz bırakanların tanıtıldığı, Mersin eğitim tarihi, Mersin'in kurtuluşu, Çanakkale Savaşında şehit düşen Mersinliler, Mersin kronolojisi, Mersin camileri ve kiliseleri, Atatürk'ün Mersin ziyaretleri, Yumuktepe Höyüğü ve Mersin'deki tarihi yapıların tanıtıldığı müze olarak kent tarihinin araştırılmasına büyük katkı sunuyor.

Vali Pehlivan'a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Müftüsü Aydın Yığman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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