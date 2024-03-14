Üye Girişi
Haberler

Vali Osman Varol, Tut ilçesinde konutları inceledi

Güncelleme:

Vali Osman Varol, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen Tut ilçesine giderek teslim edilen konutları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedeler için yapılan 420 kalıcı konuttan 178'i hak sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Tut ilçesine giden Vali Osman Varol, teslim edilen ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden konutları inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depreminde yüzlerce binanın yıkık veya ağır hasar aldığı Tut ilçesinde, depremzedeler için 420 kalıcı konutun temeli atılarak bir yıl gibi kısa sürede 178 konut hak sahiplerine teslim edildi. Adıyaman Valisi Osman Varol beraberinde ilgili kurum müdürleriyle Tut ilçesinde TOKİ tarafından çalışmaları yürütülen konutları inceledi.

Vali Osman Varol, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezip, devam eden çevre düzenleme çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Osman Varol, "Kadim şehrimizi ilçeleriyle birlikte sağlam ve güvenli yapılarla inşa ederek geleceğe taşıyoruz. Yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen afet konutlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam ve güvenli konutlarına bir an kavuşturmak amacıyla gayretli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Varol daha sonra, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan Tut Kaymakamlığı yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak binanın geldiği aşamayı yerinde gördü.

Hükümet Konağının tamamlanmasıyla farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altına alınacağını kaydeden Vali Varol, Tut'lu vatandaşlara daha nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulacağını söyledi.

İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden Vali Varol, vatandaşlarla sohbet edip onların talep ve isteklerini dinledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tut Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title