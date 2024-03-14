Vali Osman Varol, Tut ilçesinde konutları inceledi

6 Şubat depreminden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Tut ilçesine giden Vali Osman Varol, teslim edilen ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden konutları inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depreminde yüzlerce binanın yıkık veya ağır hasar aldığı Tut ilçesinde, depremzedeler için 420 kalıcı konutun temeli atılarak bir yıl gibi kısa sürede 178 konut hak sahiplerine teslim edildi. Adıyaman Valisi Osman Varol beraberinde ilgili kurum müdürleriyle Tut ilçesinde TOKİ tarafından çalışmaları yürütülen konutları inceledi.

Vali Osman Varol, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezip, devam eden çevre düzenleme çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Osman Varol, "Kadim şehrimizi ilçeleriyle birlikte sağlam ve güvenli yapılarla inşa ederek geleceğe taşıyoruz. Yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen afet konutlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam ve güvenli konutlarına bir an kavuşturmak amacıyla gayretli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Varol daha sonra, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan Tut Kaymakamlığı yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak binanın geldiği aşamayı yerinde gördü.

Hükümet Konağının tamamlanmasıyla farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altına alınacağını kaydeden Vali Varol, Tut'lu vatandaşlara daha nezih bir ortamda kamu hizmeti sunulacağını söyledi.

İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden Vali Varol, vatandaşlarla sohbet edip onların talep ve isteklerini dinledi. - ADIYAMAN