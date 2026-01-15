Vali Osman Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman merkez ve ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın mensuplarımızla bir araya geldi.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Osman Varol, "Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan; kimi zaman zorluklara, kimi zaman tehlikelere rağmen kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir fedakarlıkla sürdüren, milletimizin sesi, gözü ve vicdanı olan siz değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, yaşadığımız deprem afetinde hayatını kaybeden basın şehitlerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Vali Osman Varol, 2025 yılı itibarıyla ilimizin dört bir yanında inşa edilerek vatandaşların yerleşimine açılan ve yaşamına umut olan kalıcı deprem konutları ve çarşı projesi başta olmak üzere; il genelinde kurumlar bazında hayata geçirilen yatırım, hizmet ve çalışmaları ana başlıklar halinde değerlendirdi.

Vali Osman Varol, "Bu toprakların karşı karşıya kaldığı en zorlu imtihanlardan biri olan ve 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen büyük afetin üçüncü yılını önümüzdeki ay geride bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm imkanlarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; kadim şehrimizi ilçe ve köyleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz. Kalıcı konutlarımızın tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarının teslim edilmesi, sosyal donatı alanlarıyla birlikte güvenli ve modern yaşam alanlarının oluşturulması bu kararlı mücadelenin somut göstergeleridir. Bugün geldiğimiz noktada yaralarımızı büyük ölçüde sarmış, umutlarımızı yeniden yeşertmiş ve geleceğe daha güvenle bakan bir şehir inşa etme yolunda önemli bir mesafe kat etmiş bulunuyoruz. 2026 yılında da hizmet kalitemizi artırarak ilimizin gelişimi, yeniden ihya ve inşası için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Üreterek, ürettikçe güçlenerek, ilimizi her alanda hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Toplantının devamında Vali Varol, eğitimden sağlığa, tarımdan gençlik ve spor yatırımlarına, kırsal altyapı çalışmalarından sulama projelerine, sosyal destek ödemelerinden vatandaş odaklı hizmetlere kadar pek çok konuda basın mensuplarının görüş ve sorularını cevapladı. - ADIYAMAN