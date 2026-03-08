Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan 8 Mart mesajı: 'Kadınlarımız toplumsal hayatın en güçlü yapı taşlarıdır'

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumun gelişmesindeki hayati rolüne dikkat çekti. Vali Hacıbektaşoğlu, kadınların aileden çalışma hayatına kadar her alanda üstlendikleri sorumluluklarla geleceğin şekillenmesinde büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kadınların emeği ve üretkenliğinin sosyal hayatın güçlenmesinde kilit rol oynadığını belirten Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aile hayatından çalışma hayatına, eğitimden kültüre kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla kadınlarımız, toplumsal hayatımızın en güçlü yapı taşlarından biridir."

Zonguldak özelinde kadınların azim ve çalışkanlığına değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Köklü tarihi ve güçlü toplumsal yapısıyla Zonguldak'ımızda da kadınlarımız; çalışkanlıkları, azimleri ve katkılarıyla şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kadınlarımızın bilgi, birikim ve emeği; hem aile kurumunun güçlenmesine hem de toplumumuzun daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesine önemli bir destek sağlamaktadır" dedi.

Mesajında şehit ve gazi ailelerini de unutmayan Hacıbektaşoğlu, "Vatanımız için en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri ile fedakarlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri de milletimizin onurunu ve gücünü temsil eden müstesna kadınlarımız arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu mesajını, "Bu vesileyle, başta Zonguldaklı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" sözleriyle tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı