Haberler

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan 8 Mart mesajı: "Kadınlarımız toplumsal hayatın en güçlü yapı taşlarıdır"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan 8 Mart mesajı: 'Kadınlarımız toplumsal hayatın en güçlü yapı taşlarıdır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumun gelişmesindeki hayati rolüne dikkat çekti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumun gelişmesindeki hayati rolüne dikkat çekti. Vali Hacıbektaşoğlu, kadınların aileden çalışma hayatına kadar her alanda üstlendikleri sorumluluklarla geleceğin şekillenmesinde büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kadınların emeği ve üretkenliğinin sosyal hayatın güçlenmesinde kilit rol oynadığını belirten Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aile hayatından çalışma hayatına, eğitimden kültüre kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla kadınlarımız, toplumsal hayatımızın en güçlü yapı taşlarından biridir."

Zonguldak özelinde kadınların azim ve çalışkanlığına değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Köklü tarihi ve güçlü toplumsal yapısıyla Zonguldak'ımızda da kadınlarımız; çalışkanlıkları, azimleri ve katkılarıyla şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kadınlarımızın bilgi, birikim ve emeği; hem aile kurumunun güçlenmesine hem de toplumumuzun daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesine önemli bir destek sağlamaktadır" dedi.

Mesajında şehit ve gazi ailelerini de unutmayan Hacıbektaşoğlu, "Vatanımız için en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri ile fedakarlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri de milletimizin onurunu ve gücünü temsil eden müstesna kadınlarımız arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu mesajını, "Bu vesileyle, başta Zonguldaklı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" sözleriyle tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı

Saldırı sabahı akılalmaz görüntüler! Resmen yağmur olup yağdı
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı