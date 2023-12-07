Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Çoban Yıldızı yarışmasında dereceye giren yetiştiricileri ağırladı

Denizli Çoban Yıldızı yarışmasında dereceye giren yetiştiricileri ağırlayan Vali Ömer Faruk Coşkun, kendisine hediye edilen çoban kepeneğiyle Denizli sancağının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Çoban Yıldızı yarışmasında dereceye giren yetiştiricileri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir'i makamında kabul etti. İl Müdürü Çınar ve Birlik Başkanı Özdemir, yapılan çalışmalar hakkında Vali Coşkun'a bilgiler verdi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, günün anısına Vali Ömer Faruk Coşkun'a çoban kepeneği takdim etti. Kendisine hediye edilen kepeneği giyen Vali Coşkun, Denizli sancağının önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ