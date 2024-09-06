Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Ek Binası'nda İncelemelerde Bulundu
Vali Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Ek Binası'nda incelemelerde bulundu. İncelemeye Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş ve İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Mimar Berna Zeynal, Makine Mühendisi Osman Yılmaz eşlik etti.
Vali Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Ek Binası'nda incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi'ye Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş ve İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Mimar Berna Zeynal, Makine Mühendisi Osman Yılmaz eşlik etti. - ERZURUM