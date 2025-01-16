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Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nı Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nı Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni inşaatı devam eden Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu ve yeni Cumhuriyet Başsavcısına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tamamlanma aşamasına gelen Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Güz Kararnamesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ünal Bingül'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, devam eden Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binasi inşaatını gezdi. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş, Mimar Berna Zeynal, Yavuz Polat, İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Makine mühendisi Osman Yılmaz ve Elektrik Mühendisi Mesut Ceylan'da Vali Mustafa Çiftçi'ye eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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