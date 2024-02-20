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Vali Mustafa Çiftçi, 82 yaşındaki Günen Karaoğlu'nu evinde ziyaret etti

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Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Günen Karaoğlu'nu evinde ziyaret etti. Vali Çiftçi, bedensel engelli yaşlı ninemize geçmiş olsun dileklerinde bulunarak taleplerini dinleyip ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında yetkililere talimat verdi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ev ziyaretine, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik ile Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay eşlik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Günen Karaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Vali Çiftçi, bedensel engelli yaşlı ninemize geçmiş olsun dileklerinde bulunarak taleplerini dinleyip ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında yetkililere talimat verdi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ev ziyaretine, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik ile Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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