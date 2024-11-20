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Vali Musa Işın ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a Ziyaret

Vali Musa Işın ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a Ziyaret
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Kütahya Valisi Musa Işın ve Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede bölgesel iş birliği ve ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı'nın Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliği görevine atanan Dr. Naci Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Musa Işın ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Dr. Naci Aktaş'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Görüşmede, bölgesel iş birliği ve ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Dr. Naci Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki valiye teşekkürlerini sundu. Bu anlamlı buluşma, bölgeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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