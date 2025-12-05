Vali Işın: "Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz"
Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Vali Işın, Dernek Başkan Vekili Kudret Sağ ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek görme engelli vatandaşların ihtiyaçları, talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Vekili Kudret Sağ, derneğin faaliyetleri, projeleri ve erişilebilirlik alanında yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Sağ, özellikle görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik devam eden projeler hakkında Vali Işın'a bilgi sundu.
Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik her çalışmanın devlet için öncelik taşıdığını vurgulayan Vali Musa Işın, "Görme engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA