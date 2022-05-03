Vali Memiş'ten Jandarma ve Emniyet'e bayram ziyareti - Haberler

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Vali Memiş'ten Jandarma ve Emniyet'e bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Memiş'ten Jandarma ve Emniyet'e bayram ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığı'nı ve ardından Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığı'nı ve ardından Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayan Vali Okay Memiş, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadele eden kahraman ordumuz ve kahraman polisimize Allah yardım etsin" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Okay Memiş, Jandarma, Erzurum, Yerel, Haberler

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