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Vali Masatlı, Kuzuculu Jandarma Karakolu İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Masatlı, Kuzuculu Jandarma Karakolu İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Kuzuculu Jandarma Karakol Komutanlığı ve lojmanlarında incelemeler yaptı. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Vali, çalışmaların güvenlik personelinin etkin görev yapabileceği şekilde titizlikle tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona yaklaşılan Kuzuculu Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Lojmanlarında incelemelerde bulundu.

Karakol binası ve personelin kullanımına sunulacak lojmanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların güvenlik personelinin görevlerini daha etkin şartlarda sürdürebilmesine uygun şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çeken Masatlı, devam eden imalatların titizlikle sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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