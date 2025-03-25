Vali Masatlı iftarını Mehmetçikle birlikte yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, iftarını Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu'nda askerlerle birlikte yaptı.

Hatay'da göreve başladığı günden itibaren halkın gönlünde yer edinen Vali Mustafa Masatlı, Ramazan Ayı'nda da iftarını halkla ve bölgede zorlu görev yürüten personelle birlikte yapmaya devam ediyor. Vali Masatlı, Reyhanlı ilçesi Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu'nda askerlerle birlikte iftar yaptı.

Vatanın huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev başında olan Mehmetçikle birlikte bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Masatlı, Mehmetçiğin güvenliği, sağlığı ve huzuru için Devlet olarak her türlü imkanın seferber edildiğini belirterek askerlere görevlerinde muvaffakiyetler diledi. - HATAY