Haberler

Vali Makas, Gençlik Merkezi yaz kurslarını ziyaret etti

Vali Makas, Gençlik Merkezi yaz kurslarını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kursiyerlere tişört ve çanta hediye edilirken, eğitmen ve antrenörlere de emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Valisi Mehmet Makas, Kiremitocağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi bünyesindeki yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra sportif branşlar ve çeşitli atölyelerde eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Mehmet Makas, gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağlayan kurslar hakkında bilgi aldı.

Eğitmenler ve antrenörlerle de bir araya gelen Makas, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunan faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında yaz kurslarına katılan öğrencilere tişört ve çanta hediye edilirken, gençler de Vali Makas'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

"Beğendiğim erkek ilk buluşmada eve davet ederse giderim"
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu

İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...