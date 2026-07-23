Vali Makas, Gençlik Merkezi yaz kurslarını ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kursiyerlere tişört ve çanta hediye edilirken, eğitmen ve antrenörlere de emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Valisi Mehmet Makas, Kiremitocağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi bünyesindeki yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra sportif branşlar ve çeşitli atölyelerde eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Mehmet Makas, gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağlayan kurslar hakkında bilgi aldı.

Eğitmenler ve antrenörlerle de bir araya gelen Makas, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunan faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında yaz kurslarına katılan öğrencilere tişört ve çanta hediye edilirken, gençler de Vali Makas'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı