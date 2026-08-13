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Düzce Valisi Makas, GAMER Toplantısına Video Konferansla Katıldı

Düzce Valisi Makas, GAMER Toplantısına Video Konferansla Katıldı
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantıya video konferans sistemi üzerinden katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantıya video konferans sistemi üzerinden katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla toplantısı yapıldı. Düzce Valiliğinde gerçekleştirilen video konferans bağlantısına Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı.

81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının yer aldığı toplantıda, Gazi Mecliste geniş bir uzlaşıyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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