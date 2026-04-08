Vali Makas, sosyal risk haritaları toplantısına katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği sistem olan "Sosyal Risk Haritaları" hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, projenin tüm ülkede yürütülmesi adına koordinasyon sağlanması görüşüldü. - DÜZCE

