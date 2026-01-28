Haberler

Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret ederek, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret ederek, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Makas ve eşi, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, şehit Ufuk Baysan'ın aziz hatırası yad edilirken, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğu vurgulandı.

Mehmet Makas, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehit ailelerine duyulan minnet ve vefanın altını çizdi. Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Ramazan ve Hanife Baysan'a sağlık, huzur ve uzun ömür temennilerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel