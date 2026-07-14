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Kültürel Dayanışma Yeni Taşköprü'nde

Kültürel Dayanışma Yeni Taşköprü'nde
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde Balkan Muhacirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek toplumsal dayanışma ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde Balkan Muhacirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Vali Makas toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ile birlikte Yeni Taşköprü köyünde, Düzce Balkan Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mehmet Makas, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Makas, derneğin yürüttüğü kültürel ve sosyal çalışmaları takdir ederek, faaliyetlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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