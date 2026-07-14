Vali Makas: 15 Temmuz, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Diyenlerin Günüdür

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaştığı mesajında "15 Temmuz, birlik ve beraberlik duygusuyla, milli iradeye sahip çıkma adına FETÖ'ye karşı yüksek sesle 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyenlerin günüdür" dedi.

Vali Makas mesajında, "Bugün, ülkemizi karanlıklara gömmek isteyen mankurtlaşmış zihinlerin organize ettiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Şanlı Türk tarihimizin zaferler ve kazanımlarla dolu her sayfasında, hain saldırılar ve başarıyı gölgeleme maksatlı girişimler yer almaktadır. Ülkemizin bekası milletimizin istiklali uğruna feda-i can eyleyen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 15 Temmuz, birlik ve beraberlik duygusuyla, milli iradeye sahip çıkma adına FETÖ'ye karşı yüksek sesle 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyenlerin günüdür. 15 Temmuz, fedakarlıklarıyla karanlık geceyi aydınlık sabaha ulaştıran kahramanların günüdür. 15 Temmuz, milletin silahlarının yine millete çevrildiği gece, çıplak ellerle ihanete 'dur' denilen gündür.

O gece, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Unutmayalım ki, 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyete karşı yapılan bir ihanet girişimiydi. Bu hain FETÖ kalkışmasına karşı, 7'den 70'e tüm milletimiz tek yürek olarak sokaklara dökülmüş, canı pahasına vatanını ve istikbalini savunmuştur. O gece Türk milleti tüm dünyaya, demokrasiye karşı olan bağlılığını canı pahasına göstermiştir. Bağımsızlık ve milli birliğin değerini, kahramanca bir tavırla gösteren milletimiz, bu ruhu başta FETÖ ve benzeri terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdide karşı her daim canlı tutmaya devam edecektir. Suret-i Hak'tan görünen vatan hainlerinin yeniden fırsat bulmaması adına, gelecek nesillerimizin 15 Temmuz ve benzeri hadiseleri yaşamaması için her daim tetikte teyakkuzda ve tek yürek halinde durmaya devam edeceğiz. Şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımız ve gazilerimiz ilelebet unutulmayacak ve kalbimizde daima yaşayacaktır. Bu vesileyle, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kıbrıs'ta, iç güvenlik harekatlarında, sınır ötesinde ve 15 Temmuz'da şanlı al bayrağımızın dalgalanması için mücadele ederken vatan toprağına düşmüş Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı