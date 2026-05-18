Vali Makas: Bağımsızlık Meşalesi 107 Yıldır Sönmedi

Vali Mehmet Makas, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Makas, "Bugün, geçmişinden ilham alarak yeniden dirilişe geçen asil Türk milletinin şahlanışının yıl dönümüdür. Destansı yürüyüşün ilk adımlarını barındıran bu anlamlı günü, gurur, kıvanç ve heyecanla kutluyoruz. Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, zamanının ötesine hükmeden Türk gençliği sayesinde 107 yıldır hiç sönmedi. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Gençliğe Hitabe'nin ilk satırlarında yer alan, 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' satırları bir milletin bekasını tesis edecek gençliğe verdiği önemi işaret etmektedir. 19 Mayıs, ülkemizin en kıymetli hazinesi olan gençliğe emanet edilen bir bayram olmasının yanı sıra, ilimle, irfanla, ahlakla ve Milli şuurla daha da yücelecek olan medeniyetimizin yapı taşıdır. 19 Mayıs'ın bize miras bıraktığı şuur, asırlardır dünyaya iyilik ve merhamet yaymış olan milletimizin, Türkiye Yüzyılı'nda da rehberi olacaktır. Köklü ve şanlı tarihimize duyduğumuz saygı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefinin inşasındaki en güçlü harç olacaktır. Cumhuriyeti, zeki, çevik ve ahlaklı gençliğe emanet eden Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sporun birleştirici ve geliştirici gücünün, sağlıklı bir bedenin, düşüncelerin temelini oluşturduğuna işaret etmiştir. Bugün, ülkemizin her köşesinde devletimiz eliyle gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak sağlıklı bir nesil oluşturabilmeleri adına çeşitli spor alanlarında kendilerini geliştirmesine imkan sağlanmaktadır. Devletimiz var gücüyle ve her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizin ve tüm Düzceli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

