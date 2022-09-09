Vali Mahmut Çuhadar'ın şiir kitabı çıktı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın 'Dizelerim Sızılarımdır' isimli şiir kitabı çıktı.

Vali Mahmut Çuhadar'ın uzun zamandan beri yazdığı şiirlerin bir araya getirildiği 'Dizelerim Sızılarımdır' isimi şiir kitabı internet üzerinden satışa sunuldu. Hayal Yayınları aracılığıyla basılan kitap 180 sayfadan oluşuyor.

Kapak fotoğrafı üzerinde, "Dizelerim yüreğimde saklı, sızılarımdır. Kalemime şiirler yazdıran alın yazılarımdır. Umuda çırpınıp duran içerimde kanatsız sezilerimdir" sözlerinin yer aldığı kitabın ön sözünde ise Vali Mahmut Çuhadar, "Bu kitapta ben de kubbeye hoş bir seda baki kalsın temennisiyle sızılarımı dizelerime döktüm. Dünya serüveninde insanın anne babasıyla başlayan yolculuğunun belki de en büyük imtihanı hem onların varlıkları hem de yokluklarıdır. Sonrada kendisi anne baba olur ve sınav devri daim eder. Burada, Rahmet-i Rahman'a giden anneme olan hasretimi, babamın emeklerini, ailemi, kızıma ve oğluma öğütlerimi yazdım çilesinde ezilip savrulmasınlar diye.

Hayata dair gördüklerimiz, çabalarımız ve çektiğimiz asıl sızılar büyük vuslat içindir sanırım. Biraz sığındıklarımı biraz da beklediğim vuslatı anlattım dizelerimde. O'nun bildiğini kul da bilsin istedim. Asıl sınava hazırlandığımı ve esirgemesini diledim dünya sürgünümü uzatmasın diye. İşte böyle sevgili okur, dizelerim sızılarımdır iki dünya arasında, sende duy istedim çünkü böyle söz vardır" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN