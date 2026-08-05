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Adıyaman Valisi Küçük, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Küçük, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Hasancık Köyü'ndeki Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Fidanlık Müdürü Ahmet Fatih Ünal'dan üretim süreçleri, kapasite ve bölge ekonomisine katkılar hakkında bilgi alan Vali Küçük, 'Üretilen her fidan geleceğimize yapılan değerli bir yatırımdır' diyerek emeği geçen personele teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Hasancık Köyü'nde faaliyet gösteren Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fidanlıkta üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Küçük, üretim süreçleri, yıllık üretim kapasitesi, yetiştirilen türler ve fidanlığın bölge ekonomisine sağladığı katkılar hakkında Fidanlık Müdürü Ahmet Fatih Ünal'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Vali Küçük, "Orman varlığının artırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, üretilen her fidan geleceğimize yapılan değerli bir yatırımdır. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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