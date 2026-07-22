Vali Küçük, yapımı süren kültür merkezinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkı içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Vali Abdullah Küçük, yürütülen çalışmaların son durumu, inşaatın geldiği aşama ve iş takvimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı devam eden Kültür Merkezimiz tamamlandığında Adıyaman'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirten Vali Abdullah Küçük, "Eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden çeşitli sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda vatandaşlarımıza nitelikli hizmet verecek bu yatırımın en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yapımı sürdürülen Kültür Merkezi'nin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı