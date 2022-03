Vali Kocabıyık; "Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir"

UŞAK (İHA) - Vali Funda Kocabıyık, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini makamında kabul etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini Vali Funda Kocabıyık makamında kabul etti. rehabilitasyon merkezindeki yaşlılarla her fırsatta birlikte olmaya gayret ettiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Allah değerli büyüklerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin. Bizlere de büyüklerimize en iyi şekilde hizmet etmeyi, sevgilerine mazhar olmayı ve dualarını almayı nasip etsin. Yaşlılarımızın huzur içinde sağlıklı olarak ömürlerini geçirmelerini sağlamak toplum ve devlet olarak hepimizin sorumluluğudur. Toplum olarak, yaşlılarımıza hayatın her evresinde saygı ve hoşgörü göstermek, onlara olan vefa borcumuzu hayır dualarını alarak ödemek en önemli erdemlerdendir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün yaşlılarımızın 'Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, onların her zaman başımızın tacı olduğunu özellikle belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Vali Funda Kocabıyık, ziyaretlerine gelen Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine Uşak battaniyesi hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - UŞAK