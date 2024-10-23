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Vali Koç, PTT'nin 184. Yıl Dönümünü Kutladı

Vali Koç, PTT'nin 184. Yıl Dönümünü Kutladı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Kerem Öztürk ve heyetini kabul etti. Vali Koç, PTT'nin iletişim altyapısına katkılarını vurguladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Kerem Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Koç, kabulde yaptığı açıklamada, PTT'nin 184 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizin iletişim altyapısına önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu önemli kurumun yıl dönümünü kutlayan Vali Koç, PTT çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.

PTT Başmüdürü Kerem Öztürk ise, Vali Koç'un kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ağrı'ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Öztürk, PTT olarak, Ağrı'nın iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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