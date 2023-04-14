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Vali Kızılkaya Elbistan'a açılan sosyal markette inceleme yaptı

Vali Kızılkaya Elbistan'a açılan sosyal markette inceleme yaptı

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da açılan sosyal markette inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da açılan sosyal markette inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan sosyal market kapısını vatandaşlara açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; gıda, tekstil, hijyen malzemelerinin yer aldığı sosyal markette inceleme yaparak vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Biz, bir ve beraber olduktan sonra eksikler tamamlanır, yaralar sarılır, memleketimiz yeniden ayağa kalkar" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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