Uşak Valisi Kartal, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Kartal, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kartal, kendisine iletilen görüş ve talepler hakkında bilgi aldı.

Vali Kartal, vatandaşların gösterdiği samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı