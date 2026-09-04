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Uşak Valisi Kartal, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Uşak Valisi Kartal, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre görüşen Vali Kartal, iletilen görüşler hakkında bilgi aldı. Kendisine gösterilen samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Bu ziyaret, halkın sorunlarını yerinde tespit etme ve çözüm üretme amacı taşıyor.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Kartal, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kartal, kendisine iletilen görüş ve talepler hakkında bilgi aldı.

Vali Kartal, vatandaşların gösterdiği samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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