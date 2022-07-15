Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret - Haberler

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Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehit Uzman Çavuş Vedat Öz'ün ailesi ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Konteş'i evinde ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehit Uzman Çavuş Vedat Öz'ün ailesi ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Konteş'i evinde ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Vali Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve protokol üyeleriyle birlikte Diyarbakır'ın Sur ilçesinde icra edilen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Vedat Öz'ün ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Konteş ve ailesine misafir oldu.

Ziyaretlerde Vedat Öz'ün ailesi ve gazi Mehmet Konteş ile sohbet eden Vali Karadeniz, vatan, bayrak ve millet için canları pahasına mücadele ederek, bu uğurda şehit ve gazi olan kahramanlara şükran ve minnet duyduklarını ifade etti. Vali Karadeniz, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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