Vali Kadir Ekinci, Bingöllülerle vedalaştı

Valililer kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Vali Kadir Ekinci, düzenlenen programda kurum amirleriyle vedalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesi ile Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Bingöl'deki kurum amirleriyle bir vedalaşma programı düzenleyen Ekinci, yaklaşık 5 yıl Bingöl'e hizmet etme imkanı bulduklarını söyledi.

Ekinci, "Bingöl'de çok keyifli anılarımız oldu, güzel dostluklarımız oldu. Yaklaşık 5 yıldır Bingöl'ümüze hizmet etme imkanı bulduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz, çok gururluyuz. Her birinize ve Bingöllü kardeşlerime Ankara'da kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim. Bingöl bizim için ayrıcalıklıydı, önemliydi. Benim ilk doğu görevimdi aynı zamanda ilk de valiliğimdi. 5 yıl gibi uzun bir süre burada Bingöllü kardeşlerimizle birlikte Bingöl'e hizmet etme fırsatı bulduk. Öncelikli olarak şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yaşlılarımız, yetimlerimiz bizim için her zaman ayrıcalıklı oldu. Sadece valilik olarak diğer kurumlarımızla hizmet etme imkanı bulduk. Bu hizmeti ederken de tek isteğimiz Bingöllü kardeşlerimizin huzur ve refah içinde yaşamasıydı" dedi.

Vali Ekinci, programın ardından kurum amirleriyle vedalaştı. - BİNGÖL