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Vali İsmail Ustaoğlu Ayvalık'ta İncelemelerde Bulundu

Vali İsmail Ustaoğlu Ayvalık'ta İncelemelerde Bulundu
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'ta Hükümet Konağı, yeni hükümet konağı inşaatı, marina ve bir okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bir dizi incelemeler için Ayvalık'ı ziyaret etti.

Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu, ilk olarak Ayvalık Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu. Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden Ayvalık Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemede bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Marina'yı ziyaret ederek incelemede bulundu. Son olarak hayırsever firma tarafından Ayvalık İlçesinde yapımı devam eden 12 derslikli Zeynep Perkit Okul inşaatında incelemede bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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